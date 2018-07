Trânsito em SP registra lentidão acima da média

Motoristas que seguiam pela Marginal do Pinheiros em sentido Interlagos enfrentaram 9,4 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Engenheiro Ari Torres. Um acidente na Radial Leste, sentido Centro, próximo ao viaduto Pires do Rio complicou o trânsito da região. Quem seguia pela via teve de reduzir a velocidade por quase oito quilômetros, desde a Praça Divinolândia.

Nas rodovias, o movimento foi mais tranquilo. Quem se dirigia a São Paulo pela Rodovia Bandeirantes encontrou tráfego lento na pista expressa do quilômetro 15 ao 13. Na Anhanguera, o congestionamento se estendia do quilômetro 14 ao 11. As demais rodovias apresentaram tráfego normal.