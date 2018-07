Trânsito em torno do Sambódromo de SP é intenso A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas paulistanos que evitem trafegar nas vias em torno do Sambódromo, no Anhembi, neste segundo dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial da cidade, previstos para começar por volta das 22h30. O excesso de veículos torna difícil o tráfego pela Marginal do Tietê, entre a Ponte das Bandeiras e da Casa Verde. Pela Praça Campo de Bagatelle, Avenida Santos Dumont e Rua Otto Baumgart, também há lentidão. O restante da cidade, segundo a agência, não registra problemas para o deslocamento de veículos.