Trânsito entre SP e litoral é intenso, mas sem paradas

De acordo com a concessionária, o tráfego no sistema Anchieta-Imigrantes no sentido do litoral é intenso no início da tarde desta sexta, mas não há pontos de parada. No sentido capital, o tráfego é normal nas duas rodovias.

Na rodovia Cônego Domenico Rangoni, que liga Santos ao Guarujá, há lentidão do km 269 ao km 268. Na Padre Manoel da Nóbrega, o movimento é considerado tranquilo nos dois sentidos. A Rodovia Ayrton Senna e a Rodovia Carvalho Pinto têm tráfego normal nos dois sentidos, de acordo com a Ecopistas. As rodovias Bandeirantes, Anhanguera e Castello Branco, tanto em direção ao interior quanto à capital, também têm tráfego normal.

Na Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o tráfego é lento apenas próximo a Nova Iguaçu, no sentido Rio, do km 182 ao 178. Já o motorista que transita na Régis Bittencourt, sentido Curitiba, encontra mais dificuldade, com tráfego lento do km 331 ao km 337, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso. A concessionária Autopista orienta que os usuários reduzam a velocidade, pois o tempo é chuvoso e as pistas estão molhadas. No sentido São Paulo, o movimento é normal.