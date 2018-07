Trânsito está complicado na região do Corredor Norte-Sul Na capital paulista, a região do Corredor Norte-Sul apresenta mais de 6 quilômetros de congestionamento no início desta tarde. Segundos dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 13h30 o congestionamento alcançava 2,95 quilômetros na área do Vale do Anhangabaú, e avenidas Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont, entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado, no sentido Santana-Aeroporto. No sentido contrário, são dois quilômetros de congestionamento. Nas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, a lentidão chega a 1,6 quilômetro no sentido Santana-Aeroporto. A cidade toda tem, no momento, 12 quilômetros de congestionamento.