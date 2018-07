Trânsito está lento na rodovia Régis Bittencourt

No sistema Anchieta-Imigrantes, que leva ao litoral sul do Estado, o trânsito flui normalmente, com exceção da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, já na Baixada Santista, que registra congestionamento do quilômetro 285 ao quilômetro 292. Segundo a concessionária que administra o sistema, chove em pontos isolados e a visibilidade está prejudicada em razão da neblina no topo da Serra do Mar.

Na rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, o tráfego é lento na altura do município de Arujá, na Grande São Paulo, do quilômetro 203 ao quilômetro 202. No sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto, que leva ao litoral norte de São Paulo, o trânsito é considerado bom.

O sistema Castello Branco-Raposo Tavares, que leva ao interior do Estado, apresenta tráfego lento no sentido interior do quilômetro 26 ao quilômetro 29 da Castello Branco devido ao excesso de veículos. O tráfego é considerado normal na Castelinho e na Raposo Tavares. Quem optou pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes para ir ao interior do estado paulista encontra tráfego normal. Na rodovia Fernão Dias, que leva a Minas Gerais, o trânsito flui normalmente.