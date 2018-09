Trânsito está normal nas imediações de Interlagos O trânsito está normal na região do Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, onde acaba de começar o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Conforme a São Paulo Transporte (SPTrans), às 14h55 não havia problemas com o tráfego de veículos nas imediações do autódromo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 12h30 havia engarrafamento na região. Um acidente envolvendo uma moto e um automóvel, por volta das 14h15, também atrapalhou o trânsito na Avenida Robert Kennedy. Nas principais rodovias que ligam a capital ao interior e ao litoral, o tráfego de veículos está tranqüilo. No entanto, há neblina no topo de serra, o que levou a concessionária Ecovias a bloquear a interligação do Sistema Anchieta-Imigrantes. A Ecovias informa, ainda, que é intenso o tráfego de veículos no trecho de subida da serra.