Trânsito flui bem em SP apesar da chuva e bloqueios Apesar da chuva e da interdição de diversas vias importantes, em razão da Maratona 2008 de São Paulo, o trânsito está tranqüilo na manhã deste domingo na capital paulista, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A interdição para a Maratona começou às 24 horas de ontem, na Avenida Álvares Cabral, sentido Pinheiros/Vila Mariana, no trecho entre a Praça Armando Sales Oliveira e o portão 3 do Parque Ibirapuera. A partir das 7h30 desta manhã, diversas outras vias foram bloqueadas, somando um percurso de 42,195 quilômetros. Nesses locais, a CET implantou desvios de trânsito e afixou faixas com informações e orientações para moradores e demais usuários. Também há uma equipe de monitores que atua dentro dos trecho bloqueados, orientando, em conjunto com a CET, o acesso dos moradores desses locais. As provas da maratona começaram às 8h20 e o término está previsto para as 15h06. Os bloqueios podem durar até as 18 horas, segundo a CET. Veja a seguir, a relação de ruas e avenidas que compõem o percurso da maratona 2008 de São Paulo: Largada: Avenida Jornalista Roberto Marinho com a Rua Guaraiuva - Nova Ponte Estaiada - Pista local da Marginal Pinheiros (sentido Interlagos) - Ponte do Morumbi - Pista local da Marginal Pinheiros (sentido Jaguaré) - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek - Túnel Jânio Quadros - Avenida Lineu de Paula Machado - Avenida Valdemar Ferreira - Avenida Afrânio Peixoto - Rua Alvarenga - Rua Manoel J. Chaves - Praça Panamericana - Avenida Pedroso de Moraes - Avenida Professor Fonseca Rodrigues até retorno em frente ao Parque Villa Lobos - Rua Manoel J. Chaves - Ponte Cidade Universitária - Rua Alvarenga - Avenida Professor Mello Moraes - USP - Portão 2 da USP - Avenida Escola Politécnica - Avenida Professor Almeida Prado - (USP) - Rua do Matão (USP) - Praça do Oceanográfico - (USP) - Avenida Professor Luciano Gualberto - (USP) - Praça Professor Jorge Americano - (USP) - Avenida Professor Lineu Prestes - (USP) - Praça Professor Rubião Meira - (USP) - Praça da Reitoria - (USP) - Avenida Professor Lucio Martins Rodrigues - (USP) - Praça Professor Reinaldo Porchat - (no campus da USP) - Avenida Afrânio Peixoto - Avenida Valdemar Ferreira - Túnel Dr. Euryclides de Jesus Zerbini - Túnel Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade - Avenida República do Líbano - Rua Manoel de Nóbrega - Avenida Pedro Álvares Cabral Chegada: Obelisco do Ibirapuera