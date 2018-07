Trânsito flui bem em SP, após Imigrantes ser liberada Após a retirada de uma passarela da Rodovia dos Imigrantes, que causou cinco quilômetros de congestionamento na via nesta tarde, o trânsito flui bem nas principais rodovias do Estado de São Paulo. A Imigrantes teve duas pistas no sentido São Paulo interditadas para a remoção da peça, danificada por um veículo de grande porte na madrugada de ontem. O trânsito agora na Imigrantes e na Anchieta, em direção à Capital, apesar de intenso, flui bem. Tráfego carregado, mas sem pontos de parada, também na Rio-Santos, na altura da Riviera de São Lourenço, sentido Guarujá; na Tamoios - São José dos Campos; na Mogi-Bertioga, no sentido Mogi das Cruzes; e na Floriano Rodrigues, na volta de Campos de Jordão, no sentido São Paulo. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a velocidade média nessas vias é de 60 quilômetros por hora. A Rodovia Fernão Dias tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo, nos quilômetros 38 e 67, mas com apenas 500 metros de congestionamento cada, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.