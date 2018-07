Trânsito intenso dificulta chegada a São Paulo

Para quem já está em São Paulo, a CET registra 129 quilômetros de vias congestionadas. A pior delas é a Marginal do Pinheiros, com 6,5 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, entre a Ponte do Jaguaré e o Viaduto Cidade Jardim. Um acidente junto à Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, no Morumbi, complica ainda mais a situação.

A Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, também apresenta congestionamento, da Ponte do Piqueri até a Rua Brazelisa Alves de Carvalho. Quem segue para o centro pela Avenida Washington Luís encontra 5,1 quilômetros de trânsito intenso entre a Avenida Interlagos e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

Devido ao mau tempo, 26 semáforos pararam de funcionar na capital do Estado.