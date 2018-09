Trânsito marca últimos dias do Salão do Automóvel Antes de ver os carros dos sonhos de perto é preciso ter muita paciência. Para aproveitar os últimos três dias do 25º Salão do Automóvel os visitantes devem enfrentar filas e congestionamentos - dentro e fora do Pavilhão do Anhembi, zona norte da capital paulista. Ontem, por volta das 18 horas, o tempo médio para conseguir uma vaga no estacionamento superava uma hora. Os motoristas tentavam chegar ao estacionamento do Sambódromo sem sucesso. O local já não tinha mais vagas e desde as 17 horas estava fechado. Não bastasse o numeroso público que vai ao Salão, as ruas ficaram ainda mais movimentadas com o 19º Congresso e Feira de Educação do Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo (Sinpeem), que reúne mais de 4 mil profissionais até hoje, também no Anhembi. Às 18 horas, dezenas de ônibus circulavam pelo local para o transporte do congresso e da feira de automóveis. Boa parte desses motoristas vinha de cidades do interior. As informações são do Jornal da Tarde.