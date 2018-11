Trânsito matou 228 em São Paulo entre janeiro e abril

De acordo com técnicos da Prefeitura de Itu, existe um motivo claro para explicar a liderança da cidade no ranking de acidentes de trânsito: quatro importantes rodovias passam pela cidade - Castelo Branco, Marechal Rondon, Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e Santos Dumont. São nessas vias que ocorre a maioria das mortes. No perímetro urbano, o trânsito é tranquilo e registrou apenas uma vítima no primeiro quadrimestre.

A situação se repete entre outros líderes do ranking, cidades onde rodovias são importantes eixos de ligação interna, além de receber fluxo importante de carros de todo Estado. São Carlos, por exemplo, é cortada pela Washington Luís; Itapecerica da Serra, pela Régis Bittencourt; Limeira e Jundiaí, pela Bandeirantes; Taubaté, pela Dutra.

2010

Pesquisa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) apresentada no começo do ano mostrou que o trânsito provocou a morte de 1.357 pessoas nas ruas de São Paulo no ano passado. Quase 70% das vítimas eram jovens entre 20 e 29 anos e 478 morreram em acidentes de motocicletas, o que significou um aumento de 11,2% em comparação a 2009.

As pessoas nas calçadas e atravessando as vias, no entanto, foram as maiores vítimas, com 630 mortos em 2010. O relatório apontou ainda que 41,8% das colisões com mortes na capital envolveram moto e carro. Na sequência (14,9%), apareceram choques entre motos e ônibus. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.