Trânsito matou 37 pessoas no RS durante feriado Os acidentes de trânsito mataram 37 pessoas em vias municipais e estradas estaduais e federais do Rio Grande do Sul das 12 horas de sexta-feira (21) às 12 horas desta quarta-feira (26), período de deslocamentos para as festividades do Natal, conforme levantamento dos jornais Zero Hora e Correio do Povo.