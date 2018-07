Trânsito melhora no sistema Anchieta-Imigrantes

Na Fernão Dias, onde a situação era crítica no início da tarde, ainda há congestionamento, mas no boletim do meio da tarde, próximo às 15h30, o total de trechos com lentidão somava cerca de 30 quilômetros. Duas horas antes, acidentes e excesso de veículos causavam lentidão de quase 60 quilômetros na estrada no sentido Minas Gerais.

No momento, há lentidão no sentido Belo Horizonte do km 668 ao km 658 km, do km 619 ao km 598 e do km 39 ao km 36. No sentido São Paulo, há lentidão do km 527 ao km 533, entre Brumadinho e Itatiaiuçu (MG).

A situação no sistema Anchieta-Imigrantes está normalizada e as duas rodovias têm tráfego bom no momento, segundo a Ecovias. O tempo estimado no trajeto entre a capital paulista e a cidade de Santos, pela Anchieta, era de 42 minutos por volta das 16h30. Pela Imigrantes, a previsão é de 46 minutos de viagem.

Na Régis Bittencourt, sentido Curitiba (PR), há lentidão por dez quilômetros na região de Juquitiba (entre km 335 e km 345,5), devido ao tráfego intenso. No sentido São Paulo, há lentidão do km 352,9 ao km 344,8, no boletim atualizado próximo às 16h.

Na Dutra, no sentido Rio de Janeiro, há lentidão de um quilômetro, na altura de Guarulhos (km 220), devido a um veículo quebrado, e também entre os quilômetros 315 e 308, por conta de um acidente. Há lentidão ainda na região de Pindamonhangaba, entre o km 90 e o km 86, por conta do excesso de veículos, e congestionamento entre o km 223 e o km 222. No total, eram registrados cerca de 20 quilômetros de lentidão no sentido Rio de Janeiro por volta das 16h.

No sentido São Paulo também pela Dutra, há lentidão entre o km 174 e o km 176, e também entre o km 170 e o km 177.

As principais rodovias que ligam São Paulo ao interior paulista - Anhanguera, Bandeirantes, Castello Branco e Raposo Tavares apresentavam tráfego normal no fim da tarde deste sábado, segundo as concessionárias que administram as vias.