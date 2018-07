Trânsito melhora no sistema Anchieta-Imigrantes

No sentido capital, há lentidão entre os quilômetros 62 e 47, devido excesso de veículos. O tempo estimado da viagem é de pouco mais de duas horas.

Na Anchieta, a situação é melhor, com tempo de viagem de São Paulo a Santos estimado em 1 hora e 22 minutos, ante os 40 minutos normais. Há pontos de congestionamento entre os quilômetros 51 e 55 da pista Norte, entre o 52 e 55 da pista Sul. No sentido capital, o tempo estimado da viagem é de 1 hora e 44 minutos, com lentidão entre os quilômetros 58 e 55.

Na rodovia Cônego Domenico Rangoni, que liga Santos ao Guarujá, o tráfego está congestionado entre os quilômetros 270 e 268. Há lentidão também entre o 252 e o 248 no sentido Guarujá. No sentido São Paulo/Cubatão, há congestionamento entre os quilômetros 248 e 270. Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, que liga ao litoral sul, há lentidão no sentido da praia entre os quilômetros 270 e 274. No sentido oposto, o tráfego flui normalmente.

Na Régis Bittencourt, o motorista encontra lentidão na altura do quilômetro 352 e tráfego intenso entre o 364 e 354, na região de Miracatu. No sentido Curitiba, o tráfego é lento do quilômetro 336 ao 344, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, devido ao excesso de veículos. Ainda nesta pista, há um quilômetro de lentidão, do 67,8 ao 68,8, na região de Campina Grande do Sul.

A rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio, também registrou pontos de lentidão ao longo do dia, mas agora tem o trânsito normal nos dois sentidos.

De acordo com as concessionárias, o tráfego é normal nas rodovias Raposo Tavares, Ayrton Senna, Fernão Dias, Bandeirantes e Anhanguera.