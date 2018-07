Trânsito na Fernão Dias é lento por conta de acidente

Segundo a concessionária Autopista Fernão Dias, o caminhão pegou fogo e o motorista morreu no local. Os ocupantes dos outros carros não se feriram e recusaram atendimento, informou a concessionária. Os veículos já foram removidos.

No sentido São Paulo, há retenção entre o km 485 e o km 494, na região de Betim (MG), por conta do tombamento de uma carreta no km 494. As faixas 2 e 3 estão bloqueadas. Equipes da concessionária trabalham na remoção dos veículos, na limpeza e na liberação da via.

Demais vias

Via Dutra: lentidão em Jacareí, sentido São Paulo, pela pista expressa, por conta de acidente. Fila vai do km 160 ao 163.

Ayrton Senna e Carvalho Pinto: trânsito bom, sem ocorrências.

Anhanguera-Bandeirantes: Há três pontos de morosidade no sentido interior pela Bandeirantes pela pista expressa. Do km 47 ao 53, em Jundiaí; do km 38 ao 39, em Campo Limpo; e do km 24 ao 29, já em São Paulo.

Raposo Tavares: motorista enfrenta tráfego intenso do km 34 ao 35 na pista expressa, entre Cotia e Vargem Grande, por excesso de veículos.

Anchieta-Imigrantes:tráfego na Imigrantes no km 40, sentido litoral, devido excesso de veículos.