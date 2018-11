Trânsito na Imigrantes é lento rumo a São Paulo

O trânsito em direção à cidade de São Paulo é lento no trecho de serra na rodovia dos Imigrantes, devido excesso de veículos, informou a concessionária Ecovias. O tráfego é normal na Anchieta, sem pontos de lentidão. Na rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, o excesso de veículos atrapalha o trânsito entre os quilômetros 176 e 177, sentido capital paulista. Veja também:Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Ao vivo: Castelo Branco-Raposo Tavares Ao vivo: sistema Anhangüera-Bandeirantes Ao vivo: Rodovia Presidente Dutra Ao vivo: estradas que dão acesso ao litoral Os veículos trafegam normalmente pelo sistema Anhangüera-Bandeirantes, que liga São Paulo ao interior do Estado. No entanto, a concessionária AutoBan pede atenção do motorista nos trechos dos quilômetros 96 (Campinas-Jundiaí), 110 (Campinas-Cordeirópolis) e 95 (Jundiaí-Campinas), devido a obras. Acidente Um carreta com óleo de cozinha tombou neste domingo e causou a interdição total da Rodovia Fernão Dias, na altura do km 37, em Atibaia, no interior paulista. O acidente ocorreu às 9h40, no sentido Minas Gerais. Ninguém ficou ferido. Como parte do óleo caiu na pista, foi necessário limpá-la e jogar serragem para torná-la menos escorregadia. O trecho foi liberado às 13h15, segundo a Polícia Rodoviária Federal.