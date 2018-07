Chega-se a levar mais de uma hora para cruzar a Ponte Atílio Fontana, na Lapa, zona oeste, e acessar a Marginal do Tietê por causa das obras do Complexo Viário Anhanguera. Parte da ponte foi demolida e o entulho dificulta até o acesso de pedestres. A Agência de Transportes de São Paulo prevê a conclusão das obras para o fim do mês.