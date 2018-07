Trânsito nas rodovias de SP se intensifica nesta tarde

O maior congestionamento no horário ocorria na Rodovia Fernão Dias, com lentidão do quilômetro 20 ao quilômetro 60 no sentido São Paulo, entre as regiões de Bragança Paulista, Atibaia e Mairiporã, devido ao tráfego intenso de veículos. No sentido Belo Horizonte, não havia trânsito lento.

Na Rodovia Régis Bittencourt, havia congestionamento na pista sentido capital paulista, do km 364 ao km 359, e do km 351 ao 347. No sentido Curitiba, não havia registro de lentidão.

A Rodovia Castelo Branco apresentava tráfego lento, com pontos de parada do km 35 ao km 30 no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. No sentido contrário, não havia congestionamentos.

A Rodovia dos Imigrantes registrava morosidade do km 67 ao km 70 na subida para a capital paulista. Na Cônego Domenico Rangoni, o trânsito seguia lento do km 257 ao km 270. No corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, o tráfego seguia intenso, mas sem pontos de parada.

Na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o trânsito é normal nos dois sentidos.

No Sistema Anhanguera - Bandeirantes, entre a capital paulista e o interior do Estado, o trânsito também estava normal no horário. A concessionária lembra que o trânsito é proibido para caminhões na Rodovia dos Bandeirantes do km 48 ao km 23, no sentido capital paulista. Os caminhões deve usar a Anhanguera.