Trânsito no túnel Fernando Vieira de Mello está liberado A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) já liberou o trânsito no túnel Fernando Vieira de Mello, sentido bairro/centro, que dá acesso a avenida Rebouças, na capital paulista. O local ficou interditado, das 2h35 às 4h05 desta madrugada, por causa de um acidente envolvendo dois caminhões, uma Blazer da Polícia Militar e dois automóveis. Segundo testemunhas, o engavetamento teve início após um caminhão-pipa atingir a traseira de um caminhão da Prefeitura. O motorista do caminhão-pipa, ao dar ré, acabou atingido a grade lateral e subiu parcialmente na passarela existente dentro do túnel. Ninguém ficou ferido, segundo a CET. Em função do horário, não houve problemas no trânsito da região.