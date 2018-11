Trânsito para litoral de SP deve estar livre após 20h

A Rodovia Anchieta apresentava tráfego um pouco melhor. A lentidão estava no trecho de planalto, entre os quilômetros 24 e 34, seguindo com fluxo normal no trecho de serra e complicando novamente entre os quilômetros 51 e 53, já na Baixada Santista.

Os motoristas podem conferir a situação do tráfego nas rodovias do sistema Anchieta-Imigrantes pelo site www.ecovias.com.br e o tempo de viagem pelo endereço http://tempodeviagem.ecovias.com.br.

Rodovias

As rodovias litorâneas ainda apresentava tráfego intenso por volta das 8 horas. A Mogi-Bertioga estava com lentidão do quilômetro 77 até o 98, a Padre Manoel da Nóbrega estava com tráfego lento entre os quilômetros 292 ao 311 e a Tamoios registrava tráfego intenso, mas sem pontos de parada.