Trânsito permanece intenso nas rodovias em SP

DANIELA DO CANTO, Agencia Estado

O congestionamento na Rodovia Castello Branco caiu de 28 para 17 quilômetros, divididos em três pontos: do quilômetro 16 ao quilômetro 13, do quilômetro 38 ao quilômetro 36 e do quilômetro 64 ao quilômetro 52.

Na Dutra, também há três pontos de tráfego complicado: na chegada a São Paulo, do quilômetro 229 ao quilômetro 231, do quilômetro 205 ao quilômetro 208, e na região de São José dos Campos, do quilômetro 144 ao quilômetro 147.

Na Rodovia Ayrton Senna há lentidão do quilômetro 25 ao quilômetro 22 e do quilômetro 34 ao quilômetro 32.

Já na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros, que sai de Campos do Jordão, o congestionamento é de 23 quilômetros, do quilômetro 46 ao quilômetro 23.

Na Rodovia dos Tamoios o tráfego também é intenso, mas não há pontos de parada.

A única rodovia que tem lentidão causada por acidente é a Raposo Tavares, do quilômetro 22 ao quilômetro 18, onde houve um engavetamento, que não deixou vítimas.

Nas Rodovias Anhanguera e Bandeirantes, não são registrados pontos de lentidão, conforme a concessionária AutoBan.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema 2 por 8, da Operação Subida. Nele, as duas pistas da Imigrantes e a norte da Anchieta dão acesso à capital e a sul desta última, à Baixada Santista. Segundo a concessionária Ecovias, não há congestionamento e dos 190 mil veículos que desceram rumo ao litoral no feriado, 16 mil ainda devem retornar à capital.