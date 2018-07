Trânsito piora 23% em São Paulo após volta do rodízio

A média dos congestionamentos entre 17h e 20h foi de 275 quilômetros na semana passada. Na semana anterior, foi de 223 quilômetros. Entre 7h e 11h, foi de 228 quilômetros, ante 208 na semana sem a restrição. O rodízio municipal de veículos vale de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Os dados são da empresa Maplink e foram repassados com exclusividade para o jornal O Estado de S. Paulo. A empresa faz a contagem da extensão do tráfego baseada em informações captadas de aparelhos de GPS dos carros - por isso os números sempre são bem maiores do que os índices da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que faz a medição visualmente.

Os números mostram que, apesar de o rodízio proibir a circulação de cerca de 20% dos carros nos horários de pico nos dias úteis, a política de restrição não foi capaz de absorver o total de carros que estava fora da cidade nas primeiras semanas do ano nem o número de veículos que não circulava no período de férias escolares - boa parte das escolas da cidade retomou as atividades, segundo a CET. Sem o rodízio, a diferença entre os números seria maior ainda.

A frota circulante da capital é estimada pela CET em cerca de 4,5 milhões de veículos. A frota oficial, registrada no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), passa dos 7,1 milhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo