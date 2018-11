Trânsito segue intenso no sentido litoral paulista A Rodovia dos Imigrantes opera hoje em esquema de descida 7x3. No sentido litoral, há lentidão no trecho do Planalto, entre os quilômetros 22 e 30. Já na serra, o motorista encontra morosidade do km 40 ao 53. Na baixada, o trânsito lento se estende do km 62 ao 65. Em direção há capital paulista não há pontos de parada, mas a Ecovias informa que há tráfego intenso na subida.