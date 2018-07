Trânsito segue tranqüilo nas estradas de São Paulo

Os motoristas encontravam tráfego intenso por volta das 19h30 desta quinta-feira, 25, mas sem registros de congestionamentos, nas principais estradas que ligam São Paulo ao interior e ao litoral do Estado. Segundo a Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, o início da subida da Serra do Mar apresenta trânsito intenso, mas sem congestionamentos, devido à má visibilidade por conta do mau tempo. De acordo com a concessionária Autoban, não há lentidão no sistema Anhangüera-Bandeirantes. A Via Oeste informou que o tráfego está lento na chegada a São Paulo pela Rodovia Castello Branco, do quilômetro 16 ao 13, devido ao excesso de veículos. Na Raposo Tavares, o trânsito é intenso, mas o motorista apenas é obrigado a reduzir a velocidade.