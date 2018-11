Trânsito sem problemas nas principais rodovias de SP As condições de trânsito e visibilidade são boas nas principais estradas do estado de São Paulo, de acordo com as concessionárias e a Polícia Rodoviária Federal. Por volta das 10h, nas rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco o tráfego era normal. A rodovia Presidente Dutra também não apresentava problemas.Na rodovia Anhangüera, havia apenas um ponto de afunilamento da pista por causa de obras no acostamento no quilômetro 96, nos dois sentidos, próximo a um dos acessos para a Rodovia dos Bandeirantes, antes da divisa entre Jundiaí e Campinas.No sistema Anchieta-Imigrantes, o motorista não enfrentava pontos de parada. As rodovias federais Régis Bittencourt e Fernão Dias tinham movimento abaixo do normal.No litoral, o retorno para a capital paulista estava normal pelas rodovias Rio-Santos, Mogi-Bertioga, Padre Manoel da Nóbrega e Piaçaguera - Guarujá.