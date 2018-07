Trânsito tem boas condições nas rodovias paulistas As estradas que cortam o Estado de São Paulo operam normalmente nesta manhã, com boa visibilidade e sem registros de acidentes. Na Rodovia Raposo Tavares, o motorista até chegou a enfrentar um pouco de morosidade na altura do quilômetro 13, das 6h30 às 10h45 porque uma pessoa tentava se jogar do alto de uma passarela. Depois de mais de cerca de quatro horas de negociações, a pessoa foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e atendida pelos médicos. Agora, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o tráfego voltou a fluir bem nos dois sentidos. No trecho entre Cotia e Araçoiaba da Serra, o motorista também não encontra dificuldades para dirigir nos dois sentidos, de acordo com Viaoeste. As mesmas condições valem para a Rodovia Presidente Castelo Branco entre São Paulo e Itu.