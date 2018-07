Trânsito tranquilo nas estradas de SP nesta manhã

Exceção para o sistema Anchieta-Imigrantes apresenta lentidão na Imigrantes, sentido litoral, reflexo da operação comboio realizada mais cedo e encerrada por volta das 10h25, de acordo com a Ecovias. A concessionária ainda realiza operação comboio na Anchieta, no sentido litoral. Além disso, a interligação no Planalto está bloqueada devido à visibilidade prejudicada naquela região.

Na Régis Bittencourt, o trecho paulista da rodovia está normal, mas o motorista que sai do Sul do País encontra aproximadamente quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na região de Campina Grande do Sul. O problema ocorre na Ponte da Represa e decorre do excesso de veículos na região, segundo a Autopista.

No sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto, a Ecopistas aponta uma lentidão de aproximadamente cinco quilômetros, entre o 13 km e o 18 km, no sentido interior, devido a obras de pavimentação no local. Nos sentidos São Paulo e aeroporto de Cumbica, o tráfego é normal, assim como na rodovia Carvalho Pinto.