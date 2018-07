Translado de corpo pela FAB será investigado pelo MPF O traslado do corpo de Mariana Noleto em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) será investigado por processo administrativo do Ministério Público Federal na Bahia (MPF). A informação foi divulgada hoje pelo órgão. Marina e mais seis pessoas morreram em um acidente de helicóptero na última sexta-feira, 17, no litoral baiano. Ela namorava Marco Antonio Cabral, filho do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.