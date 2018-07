Transocean diz que discorda de denúncia do MPF A empresa Transocean afirmou nesta quarta-feira, por meio de porta-voz, que "discorda fortemente" da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra a empresa, que é a responsável pela perfuração do poço do Campo de Frade, no Rio de Janeiro, operado pela Chevron.