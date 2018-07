Transocean é notificada sobre suspensão de atividades no Brasil

A determinação judicial ocorre por conta do processo que a empresa responde pelo vazamento de petróleo no campo de Frade, na bacia de Campos, no ano passado.

A empresa de sonda responde o processo juntamente com a petrolífera norte-americana Chevron, operadora do campo.

A Transocean afirmou também que está buscando "vigorosamente" suspender a decisão da Justiça em instâncias superiores.

A empresa afirmou que está avaliando contratos e buscando colaborações com clientes para determinar ações apropriadas com respeito às operações no Brasil.

No país, a Petrobras é a principal cliente da Transocean.