Transpetro admite que vazamento atingiu Caraguatatuba

Segundo a empresa, a operação de limpeza da praia de Cigarras, em São Sebastião (SP), também atingida pelo vazamento, foi concluída neste domingo. Equipes de contingência permanecem no local para monitorar eventuais resíduos trazidos pela maré. No momento, o foco é a conclusão da limpeza da Ponta do Arpoador, onde dez embarcações estão trabalhando.

"Após sobrevoo realizado pela manhã, foi acordado com a Cetesb a desmobilização dos recursos de contingência na região do píer e nas praias Deserta, Pontal da Cruz, Ponta do Lavapés e Olaria, que já estão limpas e não necessitam mais de monitoramento", informa a empresa.