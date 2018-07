Transpetro conclui limpeza de 3 praias após vazamento

Equipes de contingência continuam nas praias de Capricórnio, Massanguaçu e Cocanha, em Caraguatatuba, e Cigarras e Ponta do Arpoador, em São Sebastião, para monitorar e dispersar eventuais resíduos trazidos pela maré.

O óleo vazou do terminal da Transpetro em São Sebastião e, segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb)atingiu as praias de Massaguaçu, Cocanha e Capricórnio, em Caraguatatuba. Ainda segundo a Cetesb, há evidências a serem confirmadas da presença de óleo também nas praias de Mococa e Lagoinha, no mesmo município.

Por causa do vazamento, a Cetesb alterou o índice de balneabilidade das praias das Cigarras e Arrastão, que passou de "própria" para "imprópria" para recreação, em decorrência da presença de óleo na areia.

O vazamento teve início em uma operação de abastecimento de um navio no píer, quando uma válvula apresentou defeito. Com isso, um óleo de consistência densa, conhecido como Marine Fuel 380 (usado para abastecer navios), vazou. Ainda não há informações sobre o volume de óleo que alcançou o meio ambiente.