Transplante de órgãos cresce 24,3% no Brasil Os transplantes de órgãos no País, com doador falecido, subiram 24,3% no primeiro semestre de 2009 em comparação com o mesmo período de 2008, segundo balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Foram 2.099 cirurgias realizadas este ano, contra 1.688 no ano passado. Segundo a coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes, Rosane Nothen, o crescimento é explicado pelo "amadurecimento" do sistema, às campanhas de estímulo e ao gerenciamento local cada vez melhor na maioria dos estados.