Transplante de rim deu câncer a receptor

Nos Estados Unidos, um homem morreu após decidir manter um rim que recebeu de uma mulher que teve câncer no útero. Vincent Liew não sabia da doença da doadora antes do transplante e decidiu manter o órgão após seu médico dizer que o risco era pequeno. A viúva de Liew move processo por erro médico contra o Centro Médico Langone, da Universidade de Nova York (NYU) e o júri começou a deliberar sobre o caso ontem. Para o advogado Daniel Buttafuoco, o cirurgião que fez o transplante deveria ter recomendado a remoção imediata do órgão.