Transportadora de valores é assaltada em SP

Os criminosos renderam quatro seguranças desarmados, os colocaram dentro de um carro forte da empresa Brinks que estava no local e levaram o veículo para fora da base, segundo o relato dos funcionários rendidos. Na altura do número 640 da Rua Luiz Gatti, em frente à Protege, os malotes teriam sido retirados do carro forte e distribuídos em veículos que aguardavam na rua. Ninguém foi detido.

Segundo o delegado Mauro Fachini, da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), a ação foi "ousada" e "todas as possibilidades serão investigadas". Câmeras do circuito interno de segurança da Protege teriam registrado a ação.

Os seguranças disseram que os criminosos estavam com o rosto descoberto e usavam bonés. Eles prestaram depoimento no 7º DP, na Lapa, durante a madrugada desta quinta-feira, 1º.