Transportar palha de cana ficou mais fácil

A cogeração de energia elétrica usando palha de cana-de-açúcar é, por um lado, uma tendência de fonte de energia limpa e renovável. Por outro lado, transportar toda a palha do canavial para a usina tem um custo alto, pelo fato de o material ter baixa densidade - pouco peso em relação ao volume. "É um problema. Há material abundante no campo, mas transportá-lo é difícil, porque o caminhão tem de fazer várias viagens por causa do volume da palha", diz o engenheiro agrícola Henrique Leandro Silveira.

Para tentar contornar esse problema, Silveira construiu e avaliou, em sua dissertação de mestrado, orientada pelo professor Oscar Braunbeck e apresentada na Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri/Unicamp), protótipo de um equipamento que adensa a palha de cana, adaptado de máquinas adensadoras de feno. "A ideia é compactar e enfardar a palha, para facilitar o transporte e baratear o custo", afirma. Para se ter ideia, a densidade da palha varia de 25 a 50 quilos/metro cúbico; compactada, sua densidade sobe para 180 a 200 quilos/metro cúbico.

O protótipo é constituído basicamente por um cone rotativo e um motor. O material entra no cone, que vai afunilando, e, sai do "funil" compactado. "A palha vai sendo torcida e entrelaça-se uma na outra, formando uma corda contínua. É a chamada torção por atrito." O protótipo faz parte do projeto Unidade Móvel de Auxílio à Colheita (Unimac-cana), cujo objetivo é a construção de uma colhedora que reúna em um só equipamento várias funções envolvidas na colheita da cana.

"Com a proibição da queima da palha, haverá mais material no campo a ser aproveitado", diz Silveira, lembrando do Protocolo Agro-Ambiental do Setor Sucroalcooleiro Paulista, de 2007, que proíbe a queima de palha até 2014.

SAFRA 2010/2011

Plantio e produção de grãos podem cair

Levantamento feito pela Conab e divulgado semana passada indica que a safra 2010/2011 deve ficar entre 145,72 milhões e 147,93 milhões de toneladas - redução de 887.600 a 3,10 milhões de toneladas em relação à safra passada. Já a área plantada deve variar de 47,32 milhões a 47,99 milhões de hectares em relação à anterior. Site: www.conab.gov.br.

PISCICULTURA

Reprodução artificial de peixes em debate

A reprodução artificial de peixes pela técnica de "barriga de aluguel" será tema de palestra dia 21, às 15h30, no Parque da Água Branca, na capital paulista. O especialista em peixes transgênicos Goro Yoshizaki, professor da Tokyo University of Marine Science and Technology, falará no auditório do Instituto de Pesca. Reservas por intermédio do e-mail: neuza@pesca.sp.gov.br.

RECURSOS NATURAIS

Curso ensina como recuperar nascentes

O IAC-Apta realiza, de 19 a 22, em Campinas (SP), o 2.º Curso Extensivo de Produção de Água, Recuperação e Preservação de Nascentes, voltado a agricultores e técnicos. Tel. (0--19) 3202-1768.

VALE DO RIBEIRA

Feira incentiva troca de sementes e mudas

A 3.ª edição da Feira de Troca de Sementes e Mudas Tradicionais das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira ocorrerá dia 23, às 9h, em Eldorado (SP). A feira resgata o comércio e a troca de produtos tradicionais das comunidades. Tel. (0--13) 3871-1697; e-mail luca@socioambiental.org.