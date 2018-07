Transporte em SP terá esquema especial para Virada

Os itinerários de 118 linhas de ônibus que circulam pelos locais das apresentações serão alterados das 17h de sábado até à meia-noite do domingo. As 31 linhas que fazem ligação com o Metrô vão operar das 23h de sábado até as 6h de domingo.

Além disso, quem quiser comparecer ao evento poderá utilizar uma linha circular implantada especialmente para atender os usuários da Virada Cultural. A linha 2001/10 fará o percurso Terminal Parque Dom Pedro II - Terminal Princesa Isabel, e atenderá de passagem os terminais Amaral Gurgel e Bandeira, das 16h do sábado até à meia-noite do domingo.

As pessoas com mobilidade reduzida poderão utilizar o serviço de vans do Atende nos Terminais Barra Funda e Tietê, e uma linha circular que vai sair do Terminal Parque D. Pedro, seguindo pelos principais pontos do circuito da Virada.

O usuário que possui Bilhete Único poderá fazer até quatro integrações em oito horas pagando apenas uma passagem. O benefício passará a valer a partir das 16h de amanhã.

Mais informações sobre as mudanças de itinerários das linhas de ônibus podem ser obtidas no site www.sptrans.com.br.