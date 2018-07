Transporte escolar em SP terá 1,97 mil contratações A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Paulo recebeu hoje, no Estácio do Pacaembu, zona oeste da capital paulista, 4.026 propostas de interessados em disputar o processo de licitação do serviço de transporte escolar gratuito. Serão contratados 1.965 condutores. Agora, para abrir os envelopes, a secretaria terá de aguardar a decisão do Tribunal de Contas do Município (TCM), que pediu detalhes sobre o processo. Em nota, a presidente do Comitê de Licitação da Prefeitura, Dulce Eugênia de Oliveira, afirmou que "não haverá descontinuidade do serviço de transporte escolar gratuito, pois os cerca de 1.700 contratos ainda estão em vigência".