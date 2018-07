Transporte intermunicipal volta a funcionar às 21h no RS O transporte intermunicipal será retomado às 21 horas em Porto Alegre, depois de ficar paralisado desde a madrugada por causa da greve geral desta quinta-feira, 11. A rodoviária volta a vender passagens às 19 horas e os ônibus começam a sair para cidades do interior duas horas depois. Durante o dia nenhum coletivo deixou o local. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) orientou as empresas a verificar se há bloqueios nas rotas antes de iniciar as viagens.