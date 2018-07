Transporte público no RJ deve ter planos de segurança A Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) requisitou em audiência, hoje, os planos de contingência de segurança do Metrô Rio e da Barcas S/A, que atua no transporte aquaviário. A solicitação foi feita pelo deputado Marcelo Simão (PSB) durante reunião em que os deputados buscaram saber detalhes sobre o número de agentes de segurança e o tipo de treinamento oferecido pelas duas concessionárias. Segundo Simão, a análise dos planos irá contribuir para o trabalho da comissão, que pretende fiscalizar e melhorar a segurança no transporte de massa.