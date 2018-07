Transportes efetiva Masella na secretaria-executiva

Masella, que é secretário de Gestão do Ministério, já vinha acumulando interinamente a secretaria-executiva. Segundo o ministério, a efetivação dele no novo cargo deve ser publicada na edição de sexta-feira do Diário Oficial da União.

Masella passou a ocupar o cargo interinamente depois da demissão do ex-ministro dos Transportes Alfredo Nascimento, que substituído pelo seu ex-secretário-executivo Paulo Sérgio Passos.

(Reportagem de Leonardo Goy)