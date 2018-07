Trapezista brasileira de 19 anos terá de operar o fêmur A trapezista Stefany Neves, de 19 anos, passará por uma cirurgia no fêmur no Hospital de Rhode Island, nesta segunda-feira, 5, após ter caído de uma altura de aproximadamente 10 metros durante apresentação no circo americano Ringling Brothers and Barnum & Bailey. De acordo com a irmã dela, Renata Neves Bezerra, Stefany contatou a família nesta segunda e aparentava calma.