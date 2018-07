Tratamento de Verissimo contra infecção é encerrado

Na tarde de anteontem, Verissimo se queixou de dores no peito. A equipe médica o submeteu a um cateterismo cardíaco, que não indicou anormalidades nem a necessidade de uma intervenção. Conforme boletim médico divulgado ontem, o escritor continua apresentando evolução. Ele foi internado depois de sentir-se mal após uma viagem por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ele se queixou de sintomas de gripe, assim como seus companheiros de viagem - entre eles sua mulher, Lúcia, o escritor Zuenir Ventura e o cartunista Chico Caruso. Mas, ao contrário dos demais, Verissimo piorou.

No sábado, a equipe que atende Verissimo, chefiada pelos médicos Alberto Augusto Rosa, Sandro Cadaval e Eubrando Silvestre Oliveira, identificou que o escritor é vítima do vírus Influenza A, a gripe comum. Por ser hipertenso e diabético, seu quadro se agravou, fazendo com que fosse imediatamente internado e auxiliado por aparelhos. / LUCAS AZEVEDO, ESPECIAL PARA O ESTADO