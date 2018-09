Trator tomba sobre funcionário de cemitério em SP Um funcionário do Cemitério Municipal Quarta Parada, na zona leste da capital paulista, ficou ferido na manhã de hoje após o trator que operava tombar sobre ele. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 10h15, dentro do cemitério, que fica no Brás. O funcionário estava retirando o lixo acumulado durante o fim de semana ,e ao subir por uma ladeira, o trator acabou tombando sobre ele, causando contusões nos braços e nas pernas. De acordo com o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), ele foi levado para o Pronto-Socorro do Tatuapé. Não foi informado o estado de saúde do funcionário.