Trave de futebol cai e mata menino no RS A queda de uma trave de futebol matou o menino Márcio Ferreira Cardoso Júnior, de oito anos, nesta quinta-feira, em Ernestina, no norte do Rio Grande do Sul. Enquanto participava de um jogo com colegas da escola, durante uma aula de educação física, a estrutura caiu sobre o seu peito, provocando traumatismos.