Travessia a pé de avenida é comemorada O diretor do Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente (Pnuma), Achim Steiner, anunciou ontem, após palestra no stand do Pnuma no Parque dos Atletas, a primeira "conquista concreta" da Rio+20: a liberação de um caminho a pé, de 5 a 7 minutos de percurso, entre o Parque e o Riocentro, onde estão concentradas as reuniões oficiais da Rio+20.