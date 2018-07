Travessia de balsa de Ilha Bela tem espera de 2 horas A Dersa opera com cinco balsas na travessia entre Ilha Bela e São Sebastião e o tempo de espera, às 22 horas, era de duas horas. No sentido contrário a espera era de 20 minutos. O tempo de embarque na travessia entre Guarujá e Santos é de cerca de uma hora. A travessia é feita por seis embarcações e o tempo de espera no sentido contrário é de 35 minutos. Entre Guarujá e Bertioga a espera é de 40 minutos e entre Cananéia e Ilha Comprida o motorista aguarda 30 minutos para o embarque.