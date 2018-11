Travessia Guarujá-Bertioga por balsa tem 2h de espera O motorista que quer seguir do Guarujá até Bertioga, no litoral paulista, utilizando a travessia por balsas encontra 2 horas de espera, segundo informações da Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa). No sentido contrário, a espera é de uma hora. O trecho opera no momento com apenas uma balsa.