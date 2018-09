Travessia perigosa poderá ter piso colorido em SP

Chamada de "caixa de segurança", a alternativa para a passagem de pedestres prevê que os motoristas trafeguem a 30 km/h em uma área de até 80 metros de uma via. Isso criaria um espaço de tempo suficiente nesse trecho para quem deseja alcançar a outra calçada, segundo o autor do projeto, o engenheiro José Tadeu Braz. O plano também prevê que os pontos sejam pintados em amarelo, vermelho e verde para sinalizar que a área é de pedestres. O assunto é discutido pelos técnicos e não há prazo para a implementação.

Para garantir o cumprimento da regra, o projeto prevê a instalação de lombadas eletrônicas. A pista é estreitada para evitar ultrapassagens e permitir a construção de um canteiro central onde o pedestre possa parar, caso não consiga atravessar de uma vez. As pessoas aguardam a brecha para passar em uma área pintada de vermelho na calçada. Ao notarem que podem andar, pisam na parte verde do asfalto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.