Travessia Santos-Guarujá terá 4 lanchas novas

O serviço das lanchas parte da Praça da República, no centro velho de Santos, e vai até Vicente de Carvalho, no Guarujá. É usado principalmente por trabalhadores da região. Os barcos novos são do tipo catamarã, com casco duplo, feitos de uma fibra de vidro especial - material usado na construção de aviões de grande porte. Os barcos antigos são feitos de aço e tem menor capacidade de propulsão e casco único.

Para o usuário, a principal vantagem com a troca das embarcações será a realização de uma viagem mais confortável. Os bancos ficam em um único pavimento, com corredores mais amplos, e o sistema de ar condicionado central permite que o ambiente seja totalmente fechado. As bicicletas terão uma área separada do salão dos passageiros.

As portas permitem que o embarque seja feito na metade do tempo gasto hoje. As novas embarcações têm duas portas e as velhas, apenas uma. A duração da viagem continuará a mesma: entre 10 e 15 minutos. "Como o embarque será mais rápido, o barco vai fazer o trajeto mais vezes e, assim, será possível ampliar em até 15% o número de usuários", diz o presidente da Dersa, Laurence Casagrande Lourenço. Cerca de 15 mil pessoas usam o serviço por dia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo